Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti - Son Dakika

Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti

16.01.2021 00:43
Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere'nin kredi notunu "AA-" olarak teyit etti ve not görünümünü "negatif" olarak belirledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, İngiltere'nin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin derecelendirmesinin yüksek gelirli, çeşitlendirilmiş ve gelişmiş ekonomisini artan kamu sektörü borçluluğuna karşı dengelediği belirtilen açıklamada, sterlinin rezerv para birimi statüsü, derin sermaye piyasası ve güçlü yönetişim göstergelerinin ülkenin notunu desteklediği aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "AA-" ve not görünümünün "negatif" olarak teyit edildiği kaydedildi.

Negatif not görünümünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisini yansıttığına dikkat çekilen açıklamada, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki yeni ticaret düzenlemesinin pratikte nasıl işleyeceği ve ülkenin birlik ile ticaretini zaman içinde nasıl etkileyeceğine dair belirsizliklerin devam ettiği ifade edildi.

Açıklamada, Kovid-19 aşılamasındaki ilerlemenin sürdürülebilir bir toparlanmanın 2021'in 2'inci çeyreğinde başlayabileceğini gösterdiği kaydedildi.

İngiltere, Kredi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fitch İngiltere'nin kredi notunu teyit etti - Son Dakika Ekonomi


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