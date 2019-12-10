Son Dakika Haberleri: Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti
Son Dakika Dünya Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti - Son Dakika Dünya

Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti

6 saat önce

Fitch beş büyükşehrin kredi notunu 'durağan'a yükseltti

Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti, System.String[]

Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, beş büyük şehir İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa'nın kredi notunu negatif'den durağan'a yükseltti.


Fitch, söz konusu belediyelerin orta vadede güçlü bir görünüme sahip olacaklarını ve zayıf risk konumunun, sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğine dikkat çekti.

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İstanbul, Manisa, Fitch, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:31 
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