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Fitch, İstanbul, İzmir, Bursa Antalya ve Manisa'nın kredi notunu yükseltti
6 saat önce
Fitch beş büyükşehrin kredi notunu 'durağan'a yükseltti
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, beş büyük şehir İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Manisa'nın kredi notunu negatif'den durağan'a yükseltti.
Fitch, söz konusu belediyelerin orta vadede güçlü bir görünüme sahip olacaklarını ve zayıf risk konumunun, sürdürülebilir borç değerlendirmeleri ile dengeleceğine dikkat çekti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:31
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