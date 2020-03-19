Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika
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Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürdü ve yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekti.

Fitch Kovid-19 nedeniyle küresel büyüme tahminini düşürdü, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi baskılamasından dolayı küresel büyüme tahmini neredeyse yarı yarıya düşürdü ve yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e çekti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 krizinin küresel büyümeyi olumsuz etkilediği vurgulandı.

Küresel resesyonun söz konusu olduğuna dikkati çekilen açıklamada, temel küresel büyüme tahminin neredeyse yarı yarıya düşürüldüğü ve yüzde 2,5'ten yüzde 1,3'e indirildiği kaydedildi.

Açıklamada, küresel ekonomik büyüklüğün bu yıl için daha önce öngörülen 850 milyar dolar seviyesinden daha düşük olacağı bildirildi.

Çin ekonomisine büyük şok

Acil durum makroekonomik politikalarının şu aşamada ekonomideki hasarları sınırlamaya yönelik olduğunun aktarıldığı açıklamada, söz konusu politikaların 2020'nin ikinci yarısında toparlanmaya yardımcı olması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, Çin ekonomisindeki şokun çok ciddi olduğuna işaret edilerek, ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 5'in üzerinde, yıllık bazda ise yüzde 1 düşmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Çin'deki Kovid-19 vakalarının çok keskin şekilde düştüğünün belirtildiği açıklamada, bu durumun yılın ikinci çeyreğinde belirgin bir ekonomik toparlanmaya imkan sağlayacağı ifade edildi.

Açıklamada, tedarik zincirindeki aksamalar ve Çin ürünlerine olan talebin azalamasının etkilerinin özellikle Asya'nın geri kalanı ve avro bölgesinde derin bir şekilde hissedilmeye devam edeceği bildirildi.

Büyük ekonomilerde durma riski

Virüsün Çin dışında hızla yayılmasının seyahat ve turizm sektörlerinde keskin düşüşlere ve iş ile eğlenceye yönelik etkinliklerin iptaline neden olduğunun anımsatıldığı açıklamada, İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin GSYH'lerinde gelecek aylarda büyük ölçüde düşüşe neden olabileceği kaydedildi.

Açıklamada, riskin kısa süre içinde salgının yayılmasıyla tüm büyük ekonomilerde ani durgunluğun görülmesinin olduğu belirtildi.

Çin ekonomisinde yılın ikinci çeyreğinden itibaren toparlanma beklenmesine rağmen büyüme performansının bu yıl yüzde 3,7 düşeceğine işaret edilen açıklamada, İtalya ve İspanya GSYH'lerinin ise sırasıyla yüzde 2 ve yüzde 1 düşmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, avro bölgesinin ekonomik bu yıl yüzde 0,4 daralmasının beklendiğine dikkat çekilirken, virüs öncesi yüzde 2 olarak öngörülen ABD ekonomisinin büyümesinin bu yıl yüzde 1 olarak tahmin edildiği ve GSYH'nin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,5 düşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Petrol fiyatı tahminleri

Fitch'in açıklamasında, geçen yıl yüzde 2,7 olan küresel büyümenin bu yıl yüzde 1,3'e düşmesinin beklendiği ve bu oranın 1990'ların başı ve 2001'de küresel ekonominin kötüye gittiği dönemlerden daha zayıf olacağı aktarıldı.

Petrol fiyatlarına ilişkin tahminlerinde yer aldığı açıklamada, brent petrolün fiyatının bu yıl vari başına ortalama 41 dolarda kalmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi arasındaki işbirliğinin çökmesi ve petrol arzına yönelik beklentilerin artırmasıyla, 2021 yılı için daha önce 60 dolar olarak tahmin edilen petrol fiyatlarının varil başına ortalama 48 dolar olmasının beklendiği bildirildi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 08:30 Kaynak: AA

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