Fitch küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fitch küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e düşürdü - Son Dakika Ekonomi

Fitch küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e düşürdü

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomi için büyüme tahminini yüzde 1.3'e düşürdü.

Fitch küresel ekonomi için büyüme öngörüsünü yüzde 1.3'e düşürdü, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Fitch Ratings, Covid-19 salgını nedeniyle küresel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi için büyüme tahminini yüzde 1.3'e düşürdü.

Çeyrek dönemli "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunu yayınlayan Fitch'in Baş Ekonomisti Brian Coulton, küresel ekonomi için Aralık 2019'da yaptıkları 2020'de büyümenin yüzde 2.5 olacağı öngörüsünü yüzde 1.3'e indirdiklerini açıkladı ve ekledi:

"Dünya GSYH'sının düzeyi düşüyor. Tüm girişimler ve amaçlara karşın küresel durgunluk sınırındayız."

Fitch'in yaptığı bu reviyon, global GSYH'nın önceki tahmine göre 850 milyar dolar daha az olacağına işaret ediyor.

Covid-19 salgınının Çin ekonomisinde yarattığı şokun çok ağır olduğuna dikkat çeken Coulton, Çin ekonomisini 2020 ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 5'in üzerinde daralmasının ve yılık bazda daralmasının yüzde 1.0 olmasının büyük olasılık olduğunu vurguladı.

Fitch raporunda, ABD ekonomisinin 2020 yılının tamamında yüzde 1.90 ve 2021'de yüzde 1.9 büyüyeceği, Euro Bölgesi ekonomisinin de 2020'de yüzde 0.4 daralacağı ve 2021'de yüzde 1.8 büyüyeceğini öngörüldü.

Çin ekonomisinin ise 2020 yılının tamamında yüzde 3.7 büyümesi, 2021'de büyümenin yüzde 7.2'ye yükselmesi bekleniyor.


Koronavirüs, Ekonomi, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:09 Kaynak: DHA

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