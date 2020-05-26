Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika

Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin derinleşmeye devam ettiğini belirterek, daha önce yüzde 3,9 küçülmesini beklediği küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngörüsünde bulundu.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerinin derinleşmeye devam ettiğini belirterek, daha önce yüzde 3,9 küçülmesini beklediği küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,6 daralacağını öngörüsünde bulundu.

Fitch Ratings tarafından güncellenen Küresel Ekonomik Görünüm Raporu, "Koronavirüs Şoku Genişliyor" başlığıyla yayımlandı.

Küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edildiği raporda, daha önce yüzde 3,9 küçülmesi beklenen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,6 daralacağı tahmin edildi.

Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5,1'lik büyüme performansı göstermesinin beklendiği kaydedildi.

Avro Bölgesi için yüzde 8,2'lik daralma beklentisi

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerinin genişlemeye ve derinleşmeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, normalleşmenin uzun zaman alacağı ifade edildi.

Raporda, en büyük aşağı yönlü revizyonların gelişmekte olan ülke ekonomileri ile Avro Bölgesi'nde yapıldığına işaret edilerek, daha önce yüzde 7 daralması beklenen Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8,2 küçülmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin 2021'de yüzde 4,4 büyüyeceği tahmin edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'da bu yıl yüzde 6,7'lik bir daralmanın beklendiği raporda, Kovid-19 salgınının bölgede en çok etkilediği ülkelerden İtalya ekonomisinin 2020'de yüzde 9,5, İspanya ekonomisinin yüzde 9,6 ve Fransa ekonomisinin yüzde 9 küçüleceği öngörüldü.

Raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 7,8 daralmasının beklendiği bildirildi.

ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin tahminlerin sabit tutulduğu raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 5,6 daralacağı, 2021'de ise yüzde 4 büyüyeceği tahmin edildi.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin tahminleri, aşağı yönlü revize edildi

Raporda, Çin hariç gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik aşağı yönlü revizyonlar yapıldı. Daha önce ortalama yüzde 0,5 daralması beklenen gelişmekte olan ülkelerin bu yıl yüzde 1,7 küçüleceği öngörüldü.

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021'de ortalama yüzde 6,6 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de ekonominin bu yıl yüzde 0,7, 2021'de ise yüzde 7,9 büyüyeceği tahmin edildi.

Tahminlerde en büyük düşüş Hindistan'da

Gelişmiş ülke ekonomilerinin tahminlerindeki en büyük düşüşün Hindistan'da yapıldığına dikkat çekilen raporda, Hindistan ekonomisinin bu yıl yüzde 5, Brezilya ekonomisinin ise yüzde 6 küçülmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı öngörüldü.

Türkiye ekonomisiyle ilgili tahminlere de yer verilen raporda, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 3 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği tahmin edildi.

Koronavirüs, Hindistan, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:53 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Fitch küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini düşürdü - Son Dakika Ekonomi

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