Fitch: Lira'da baskı sürerse faiz artışı gelir - Son Dakika

Fitch: Lira'da baskı sürerse faiz artışı gelir

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Lira üzerindeki baskının sürmesi halinde Türkiye'de faiz oranlarının yükseltilmesini bekliyor.

Fitch: Lira'da baskı sürerse faiz artışı gelir, System.String[]

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch, Lira üzerindeki baskının sürmesi halinde Türkiye'de faiz oranlarının yükseltilmesini bekliyor. Fitch'e göre IMF programı olasılığıysa çok düşük.Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in üst düzey analisti Douglas Winslow, Reuters'a verdiği röportajda, Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Fitch yöneticisi Winslow, "Türkiye'nin görece düşük borç seviyeleri ve finansal piyasa türbülansını atlatmadaki tecrübesinin, BB- olan kredi notunun ülkedeki koronavirüs etkisi ve döviz sıkıntısına karşı direnebilmesine yardımcı olduğunu" söyledi.


Winslow'a göre, Türkiye'nin halihazırda düşük olan kredi notunun kırılganlığının başlıca nedeni ise yetersiz döviz rezervlerine ve merkez bankası kredibilitesinin düşük olmasına bağlı olarak yabancı sermayeye duyduğu büyük ihtiyaç.


Fitch yöneticisi, Türkiye'nin mevcut kredi notunda bu zayıflıkların da hesaba katılmış olduğunu belirterek, bu sorunlar olmadan notun potansiyel olarak üç kademe yukarıda olacağını kaydetti.


Not aşağı çekilir mi?


Winslow, "Notu aşağı doğru çekebilecek şeylerden biri, dış baskıların banka ve şirketlerde daha akut finansman stresi yaratması olurdu. Ama şu an böyle bir şey görmüyoruz" dedi.


ABD merkezli Fitch, geçen Şubat ayında Türkiye'nin kredi notunu "durağan" görünümle "BB-" olarak teyit etmişti.


"Kamu borcunun, gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 38'inden fazla olacağını düşünüyoruz. Ancak BB seviyesinde bu halen görece iyi bir durum" ifadesini kullanan Fitch analisti, "BB ortalaması yüzde 51. Bu yüzden Türkiye'nin halen mali alanı olduğunu düşünüyoruz" diye ekledi.


Faiz artışı beklentisi


Fitch, Lira üzerindeki baskının sürmesi halindeyse Türk yetkililerin geçmiş krizlerde başvurduğu yöntemlere yöneleceği görüşünde. Winslow, "Daha fazla sermaye kontrolü ihtimalini dışlamıyoruz... Ancak bize göre daha olası senaryo, geçen sefer gördüğümüz olur: Geç de olsa faiz oranlarını yükseltmek" diye konuştu.


Türkiye için bir Uluslararası Para Fonu (IMF) programı ihtimaliniyse oldukça düşük gören Winslow, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ne pahasına olursa olsun bundan kaçınmak isteyeceğini düşünüyoruz" dedi.


Türkiye, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 16.05.2020 01:32 

Son Dakika Ekonomi Fitch: Lira'da baskı sürerse faiz artışı gelir - Son Dakika Ekonomi

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