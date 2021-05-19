Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber - Son Dakika

Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber

19.05.2021 00:30

Dünyanın önemli kredi derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Fitch, otomotiv sektöründe büyük krizlere neden olan çip kriziyle ilgili yeni açıklama yaptı. Fitch, daha uzun sürmesinin beklendiği çip krizinin, otomotiv üretiminin yüzde 5'ine mal olacağını kaydetti.

Otomotiv sektöründe yaşanan çip krizi nedeniyle çok sayıda de firma, üretim faaliyetlerinde kısıtlamaya gitmişti. Çip konusunda yaşanan tedarik sorunu nedeniyle araç üretimi düşmüş, bu durum da doğal olarak araba fiyatlarına yansımıştı.

TAHMİN EDİLENDEN UZUN SÜRECEK

Önümüzdeki dönemde araç almak isteyenlere yönelik kötü haber geldi. Dünyanın önemli kredi derecelendirme kuruluşları arasında yer alan Fitch Ratings, çip krizinin tahmin edilenden daha uzun sürecini açıkladı. Çip sıkıntısının muhtemelen daha uzun süreceğine işaret edilen açıklamada, bunun etkilerinin piyasaların tahmin ettiğinden daha büyük olacağı bildirildi.

ARAÇ ÜRETİMİNİN YÜZDE 5'İNE MAL OLACAK

Fitch'ten yapılan açıklamada, çip sıkıntısının otomobil üreticilerinin tahmini yıllık satışlarının yüzde 5'ine mal olmasının beklendiği belirtildi.

2022'DE AZALMAYA BAŞLAYACAK

Birçok otomobil üreticisinin 2021'in 2'nci çeyreğinde en ağır baskılarla karşılaşmayı beklediğine değinilen açıklamada, sıkıntının 2022'de giderek azalacağı aktarıldı.

Açıklamada otomotiv talebinin güçlü olduğu belirtilerek, üreticilerin en karlı modellere öncelik vererek üretim kaybının nakit akışı üzerindeki etkisini dengelemeye yardımcı olduğu aktarıldı.

Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber

Otomotiv Distribütörleri Derneği, Üretim Faktörleri, Ekonomi, Araba, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fitch, otomotiv sektöründeki çip kriziyle ilgili yeni gelişmeyi açıkladı: Araç alacaklara kötü haber - Son Dakika Ekonomi


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