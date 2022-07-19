Fitch, Pakistan'ın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi - Son Dakika
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Fitch, Pakistan'ın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi

19.07.2022 19:53
Fitch, Pakistan'ın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Pakistan'ın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Pakistan'ın kredi notu görünümünü durağandan negatife çevirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, 2022'nin başından bu yana Pakistan'ın dış likidite pozisyonunda ve finansal koşullarındaki önemli bozulma, döviz rezervlerinin azalması ve siyasi riskler, ülkenin kredi görünümünün negatife revize edilmesinin sebepleri arasında gösterildi.

Açıklamada, Pakistan'ın kredi notu görünümünün durağandan negatife çevrildiği, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "B-" olarak teyit edildiği aktarıldı.

Borsada önemli düşüş

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Menkul Kıymetler Borsası 100 Endeksi, 978.04 puan düşerek yüzde 2,36 değer kaybetti.

Sermaye piyasaları uzmanı Saad Ali, borsadaki durumu "son 20 ayda yaşanan en yüksek düşüş" olarak nitelendirerek, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinin Pencap'taki seçimleri kazanmasının siyasi belirsizliğe yol açtığını söyledi.

Ali, koalisyon hükümetinin stratejisinin belirsiz olduğunu ve bunun Uluslararası Para Fonu ile anlaşmaya nasıl etki edeceğinin bilinmediğini dile getirerek, mevcut siyasi ortamın borsayı etkilediğine işaret etti.

Pakistan rupisinin değeri son 24 saatte yüzde 3 düştü

Pakistan rupisi, dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor.

Pakistan Merkez Bankasına göre, Pakistan rupisi dünden bu yana dolar karşısında yüzde 3,06 değer kaybederek 221,99 rupiye (17,61 Türk lirası) yükseldi.

Pakistan rupisi, ülkede mali yıl başlangıcı olan 1 Temmuz 2021'den bu yana dolar karşısında yüzde 35'in üzerinde değer kaybetti.

İmran Han'ın partisi seçimleri önde tamamlamıştı

Pakistan'ın Pencap eyaletinde 20 sandalye için 17 Temmuz'da düzenlenen ara seçimleri, eski Başbakan Han'ın partisi önde bitirmişti. PTI, resmi olmayan sonuçlara göre 20 sandalyeden 15'ini kazanmıştı.

İmran Han'ın seçimleri kazanması ülkede erken seçim tartışmalarını alevlendirmişti.

İçişleri Bakanı Rana Sanaullah, Lahor'da dün yaptığı açıklamada, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) için erken genel seçimin masadaki seçenekler arasında olduğunu ancak son kararın koalisyon ortaklarınca alınacağını söylemişti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu 174 "hayır" oyu alan İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

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Kaynak: AA

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