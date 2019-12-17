Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi - Son Dakika Ekonomi

Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığını ancak henüz tamamen ortadan kalkmadığını bildirdi.

Fitch Ratings: ABD-Çin arasındaki ticari gerilim azalsa da sorun çözülmedi, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ve Çin arasındaki ticaret geriliminin azaldığını ancak henüz tamamen ortadan kalkmadığını bildirdi.

Fitch Ratings'den yapılan açıklamada, ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerinde birinci faz olarak adlandırılan sürecin mutabakatla sonuçlanmasının olumlu karşılandığı ancak iki ülke arasındaki ticari geriliminin hala sürdüğü kaydedildi.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin ilerleyen süreçte artma ihtimalinin bulunduğuna dikkat çekilen açıklamada, ABD'nin daha önce Çin'den yapılacak ithalata yüzde 25 oranında ek vergi getirmeyi planladığı ancak son mutabakatla bunun yüzde 16'ya çekilmesinin kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, son gelişmelerin etkisiyle Çin'in 2020'de büyümesine ilişkin beklentinin yüzde 5,7'den yüzde 6'ya yükseltildiği ortaya kondu.

Küresel ekonomik büyümenin ise bu yıl yüzde 2,6, gelecek yıl için de yüzde 3,2 seviyesinde olmasının öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 08:30 Kaynak: AA
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