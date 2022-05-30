Fitch Ratings İzmir Büyükşehir'in Kredi Notunu Aaa Olarak Açıkladı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in İzmir'in kredi notunu en yüksek seviye olan AAA olarak belirlediğini açıkladı. Soyer, "Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız" dedi.

Fitch Ratings'in kararını sosyal medya hesabından duyuran Tunç Soyer, ekonomik krize rağmen alınan notun yüksekliğine vurgu yaptı. Soyer şu paylaşımı yaptı:

"Fitch Ratings belediyemizin ulusal kredi notunu bir kez daha en yüksek seviye olan AAA olarak belirledi. Ülkemizin ekonomik krizin pençesinde olduğu bu günlerde dimdik ayaktayız. Güçlü ve güvenilir mali yapımızla devasa yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek."