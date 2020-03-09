Fitch Ratings: Kovid-19 ve petrol fiyat şokunun ikili etkisi kredi notlarında baskı oluşturacak - Son Dakika

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüsün (Kovid-19) ve petrol fiyat şokunun ikili etkisinin, bazı ülkelerin kredi görünümü ve potansiyel kredi notları üzerinde baskı oluşturacağını bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Kovid-19 ve petrol fiyat şokunun gelişmiş piyasalarda temel etkisinin büyüme üzerinde olacağı, bunların büyümede etkisi devam ederse mali ve parasal tepkilerin geleceği belirtildi.

Gelişmekte olan piyasalarda ise "emtia ihracatı gelirleri", "sermaye akımları" ve "döviz kuru baskıları" ile ilgili ek risklerle karşı karşıya kalınacağına yer verilen açıklamada, "Petrol şokunun ekonomik etkileri Kovid-19'dan daha uzun sürebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Kovid-19 ve petrol fiyat şokunun ikili etkisinin bazı ülkelerin kredi görünümü ve potansiyel kredi notları üzerinde baskı oluşturacağı kaydedildi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin toplantısından üretim kesintisi kararının çıkmaması ve yetkililerden gelen açıklamaların herhangi bir anlaşmaya ilişkin beklentileri azaltması sonrası Brent petrolün varil fiyatı 32 dolara geriledi. Petrol fiyatlarındaki bu düşüş, Ocak 1991'de Birinci Körfez Savaşı'nın başlangıcında yaşanan düşüşten sonraki en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti.