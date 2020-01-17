Fitch Ratings'ten "ABD-Çin birinci faz anlaşma" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings'ten 'ABD-Çin birinci faz anlaşma' açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Fitch Ratings'ten "ABD-Çin birinci faz anlaşma" açıklaması

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin birinci fazında uzlaşmanın sağlanmasının küresel büyümenin dengelenmesine yardımcı olacağını fakat belirsizliklerin halen devam ettiğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinin birinci fazında uzlaşmanın sağlanmasının küresel büyümenin dengelenmesine yardımcı olacağını fakat belirsizliklerin halen devam ettiğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, ABD - Çin arasındaki ticaret müzakerelerinin birinci fazında anlaşmamın sağlanmasının olumlu olduğu, bunun küresel ekonomik büyümenin 2020 yılında dengelenmesine yol açmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Anlaşmanın ardından, Çin'in geçen yılın aralık ayındaki tahminimize kıyasla 0,2 puan daha yüksek büyüme kaydetmesini, büyümenin bu yıl yüzde 5,9 seviyesinde kaydedilmesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için de 0,1 puan yükseltilerek yüzde 2,6'ya yükseltildiğine vurgu yapılan açıklamada, iki ülke arasında yapılacak ticaret anlaşmasının ikinci faz müzakerelerinin ise birinci fazın şartlarının uygulanmasına bağlı olduğu, ikinci faz müzakerelerde Çin'in ekonomik yapısal reformlarını da içeren maddelerin olmasının beklendiği belirtildi.

Fitch Ratings açıklamasında, "Bu yüzden küresel ekonomi, 2020 ve sonrasında dikkate değer riskler arasında yönünü bulmaya çalışacak." değerlendirmesinde bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:50 Kaynak: AA
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