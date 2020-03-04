Fitch Ratings'ten koronavirüs açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fitch Ratings'ten koronavirüs açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Fitch Ratings'ten koronavirüs açıklaması

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının küresel bankaların sermaye piyasası gelirlerini vurabileceğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten koronavirüs açıklaması, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının küresel bankaların sermaye piyasası gelirlerini vurabileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüsün yayılma alanına, hızına ve etki süresine ilişkin belirsizliklerin piyasa aktivitesini olumsuz yönde etkilediği, oynaklığı dikkat değer şekilde artırdığı, sermaye piyasalarındaki gelirleri de negatif yönde etkilediği belirtildi.

Koronavirüsün yayılmayı sürdürmesi ve ekonomilerin daha da zayıflaması durumunda bankaların varlık kalitelerinin bozulabileceği ve sermaye seviyelerinin azalabileceği öngörülerine yer verilen açıklamada, bu durumun da bankaların kredi notlarını uzun vadede etkileyebileceği kaydedildi.

Açıklamada, politika yapıcıların koronavirüsün ekonomiler üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla mali ve parasal araçları kullanmaya kararlı olduklarını belirttiği de hatırlatıldı.

Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 05:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: LPG'nin litre fiyatına 7 kuruş indirim geldi
Putin'in ekonomik büyüme hayali suya düştü; koronavirüs, petrol fiyatları ve savunma harcamaları darbe vurdu BDDK'nın yeni hizmeti e-Devlet'te kullanıma açıldı Güvenlik korucularının ek tazminat tutarları 190 liraya çıkarıldı

Son Dakika Haberleri
23:06 Ömür Gedik'ten sosyal medyayı sallayan hareket! Koronavirüs korkusundan telefonunu yıkadı
22:13 Sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları silen Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı iddia edildi
21:43 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş bebek sorularına yanıt verdi
21:43 Ünlü oyuncu Elçin Sangu aylar sonra ortaya çıktı
21:33 Beşiktaşlı eski futbolcu Ahmet Dursun baba oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 23:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fitch Ratings'ten koronavirüs açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]