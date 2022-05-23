Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı - Son Dakika
Üye Girişi

Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı

23.05.2022 18:13
Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Şekerbank'ın Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu bankanın yükselen finansal performansı doğrultusunda "BB+(tur)"dan "BBB-(tur)"e yükseltti.

Şekerbank açıklamasına göre, konuya ilişkin Fitch'ten yapılan açıklamada, ilgili not artırımına bankanın kredi değerliliğindeki artış dayanak olarak gösterilirken, bu pozitif gelişimin Transformasyon Programı'nın da desteğiyle karlılık göstergelerinde ve aktif kalitesinde görülen iyileşme doğrultusunda gerçekleştiği belirtildi.

Fitch Ratings, Şekerbank'ın diğer tüm kredi notları ile görünümlerini ise teyit etti.

YORUMLAR
500
Halkbank 84. yaşını kutluyor Halkbank 84. yaşını kutluyor Bursa Ticaret Borsası, ELÜS ve TÜRİB tanıtımına ev sahipliği yaptı Bursa Ticaret Borsası, ELÜS ve TÜRİB tanıtımına ev sahipliği yaptı
Kaynak: AA

Transformasyon, Fitch Ratings, Şekerbank, Kredi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı - Son Dakika


Son Dakika
18:14 Fenerbahçeliler sinirden deliye döndü! A Milli Takım'ın kadrosu adeta hayal kırıklığına uğrattı
18:10 Sudan'da bir kadını boynuzlarıyla öldüren koça 3 yıl hapis cezası verildi!
17:56 Başakşehir'den yeni transfer! 24 yaşındaki futbolcu Patryk Szysz ile imzalar atıldı
17:51 Maymun çiçeği hastalığı mutasyona mı uğradı? İşte DSÖ'den merak edilen soruya cevap
17:48 Kadın voleybolcular Türkiye'ye hayran kaldı! Turnuvanın ilgi odağı oldular
17:45 Stefan Kuntz'dan şaşırtan tercihler! A Milli Takım'ın aday kadrosunu açıkladı
17:14 İBB Meclisi'nden karar çıktı! İstanbul'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekiliyor
17:14 Eğitim uçuşunda skandal! Havadaki uçağı otomatiğe alıp metrelerce yüksekte cinsel ilişkiye girdiler
17:04 Kabine toplantısı başladı! Erdoğan zirvenin ardından alınan kararları açıklayacak
16:49 Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Edin Terzic oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 18:19:44. #1.11#
SON DAKİKA: Fitch Ratings'ten Şekerbank'a not artışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement