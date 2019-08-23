Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Fitch Ratings, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

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Bankaların satışa çıkardığı konutlar, KDV olmadığı için yüzde 40 daha ucuza satılıyor