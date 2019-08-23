Son Dakika Haberleri: Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama
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Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

42 dakika önce

Fitch Ratings, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama, System.String[]

Fitch Ratings, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 05:15 
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