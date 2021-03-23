Fitch Ratings: Türkiye'de katılım bankacılığı ülkenin uygun demografik yapısı ile destekleniyor - Son Dakika

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk katılım bankacılığının orta vadeli büyüme beklentilerinin, bankaların yetkililer için stratejik önemi, devlete ait katılım bankalarının büyüme iştahı, rekor sermaye desteği ve Türkiye'nin uygun demografik yapısı ile desteklendiğini bildirdi.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Türk katılım bankalarına yönelik değerlendirmede bulunuldu.

Açıklamada, Türkiye'de katılım bankalarının, ülkenin bankacılık sektörü içindeki toplam varlık payının geçen yıl yüzde 6,3'ten 7,2'ye yükseldiğine yer verilerek, sektörün takipteki krediler oranın da yüzde 5,4'den 3,8'e gerilediği belirtildi.

Türkiye'de katılım bankacılığının hala niş olduğuna işaret edilen açıklamada, katılım bankacılığının ülkede gelişmekte olan bir sektör olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Türk katılım bankacılığının orta vadeli büyüme beklentilerinin, sektörün yetkililer için stratejik önemi, devlete ait katılım bankalarının büyüme iştahı, rekor sermaye desteği ve Türkiye'nin uygun demografik yapısı ile desteklendiği belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında, söz konusu sektörün büyümesinin düşük kalan toplum bilinci, faaliyet gösteren bankaların sınırlı dağıtım ağları, az ürün yelpazeleri ve ürün standardizasyonu eksikliğinden dolayı kısıtlandığına da vurgu yapıldı.