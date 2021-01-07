Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesine Türkiye'nin en yüksek ratıng notu - Son Dakika

Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesine Türkiye'nin en yüksek ratıng notu

07.01.2021 14:16
Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesine Türkiye'nin en yüksek ratıng notu, System.String[]

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine uzun dönem ulusal kredi notu olarak 'AAA' verdi.

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings yaptığı değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine uzun dönem ulusal kredi notu olarak 'AAA' verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem borcun sürdürülebilirliği hem de mali disiplinde gösterdiği başarı nedeniyle uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından Türkiye'nin kredibilitesi en yüksek belediyesi olarak tescil edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, borcun sürdürebilirliği ve etkin maliyet yönetimi politikalarıyla elde ettiği yüksek kredibiliteyle Türkiye'nin en iyi "rating"ine sahip belediyesi olurken, dünyada da birçok yerel belediyeyi geride bıraktı.

Büyükşehir Belediyesinin uyguladığı politikaların başarısı Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings'in değerlendirmelerinde de öne çıktı. Fitch, yurt içi borçlanmalar için dikkate alınan uzun dönemde yurt içi yükümlülüklerinin yerine getirebilme gücünü gösteren derecelendirme notunda Ankara Büyükşehir Belediyesine en yüksek seviye olan "AAA" notu verdi. Bu açıklama ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin yurt içi borçlanmalarında en yüksek kredibiliteye sahip olduğu uluslararası arenada da tescillenmiş oldu.

Pandemi sürecinde mali disiplin ile başarı hikayesi yazdı

Kamu kaynaklarını tasarruflu kullanması ve mali disiplini ile sadece Türkiye'de değil dünyada da adını duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi; risk profili, gelir sağlamlığı, gelirlerin yönetimi, harcamaların sürdürülebilirliği, harcamaların yönetimi, yükümlülükler ve likidite sağlamlığı, likidite esnekliği, borç sürdürülebilirliği gibi başlıklarda gösterdiği başarılar nedeniyle "AAA" notuna layık görüldü.

Büyükşehir Belediyesinin özellikle pandemi döneminde ekonomik yükünün önemli ölçüde artmasına rağmen Fitch'ten en yüksek notu alması ekonomistler tarafından çok önemli bir başarı olarak değerlendirildi. Diğer taraftan pandemi sürecinde özellikle insan odaklı çalışmalara imza atarak destek olan Büyükşehir Belediyesinin uluslararası piyasalardan borçlanma notu Türkiye'nin ülke notu tarafından sınırlandırıldı. Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ankara Büyükşehir Belediyesine genel kredi notu olarak, ülke notundan daha yüksek bir not verilemediği için BB- verildi. Ekonomistler ülke notu tavanı olmasaydı "A" seviyesinde olan Ankara Büyükşehir Belediyesi SCP notunun kurumun çok daha yüksek bir kredi değerliliğine sahip olduğunu gösterdiğini belirtti. - ANKARA

Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesine Türkiye'nin en yüksek ratıng notu
Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesine Türkiye'nin en yüksek ratıng notu

Türkiye, Ankara, Kredi, Fitch, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fitch'ten Ankara Büyükşehir Belediyesine Türkiye'nin en yüksek ratıng notu - Son Dakika


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