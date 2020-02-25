Fitch'ten "koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fitch'ten 'koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor' uyarısı - Son Dakika Ekonomi

Fitch'ten "koronavirüs endişesi stadyum gelirleri üzerinde baskı oluşturuyor" uyarısı

6 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgının spor etkinliklerinde aksamalara neden olduğunu, bunun da stadyumların gelir seviyelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirdi.

Fitch'ten

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, koronavirüs salgının spor etkinliklerinde aksamalara neden olduğunu, bunun da stadyumların gelir seviyelerini olumsuz yönde etkileyebileceğini bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, koronavirüs salgının özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde sportif etkinliklerin ertelenmesine ya da iptal edilmesine neden olduğu, bu durumun da söz konusu etkinliklerin gerçekleşeceği senaryosuyla planlanan stadyum gelirlerinin üzerinde baskı oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşu tarafından derecelendirilen stadyumların kısa vadeli mali şoklarla başa çıkabilecek likiditeye sahip oldukları, olumsuz etkinin sınırlı olmasının beklendiği kaydedildi.

Fitch Ratings açıklamasında, özellikle Çin'de Formula 1 Grand Prix ve bazı olimpik oyunlar başta olmak üzere çok sayıda etkinliğin ertelendiği, bir kısmının da iptal edildiği hatırlatıldı.

Koronavirüs endişesiyle sportif etkinliklere önümüzdeki dönemde de katılımın azalmasının beklendiği belirtildi.

Koronavirüs, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:02 Kaynak: AA
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