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Fitch'ten koronavirüs uyarısı: Covid-19 ülkelerin mali durumlarını zayıflatacak
6 saat önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi. Fitch, salgından etkilenen ülkelerin karşılaştığı en temel ekonomik sonucun faaliyetlerin ani bir şekilde durması olduğu vurguladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi.
Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ve buna bağlı uygulanan politikaların ekonomik etkilerinin, bu yıl ortalamadan daha fazla kredi notu aksiyonu alınmasına neden olabileceği ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 09:42
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