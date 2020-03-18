Fitch'ten koronavirüs uyarısı: Covid-19 ülkelerin mali durumlarını zayıflatacak

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının ülkelerin mali durumlarını zayıflatacağını bildirdi.



Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, Covid-19 salgını ve buna bağlı uygulanan politikaların ekonomik etkilerinin, bu yıl ortalamadan daha fazla kredi notu aksiyonu alınmasına neden olabileceği ifade edildi.