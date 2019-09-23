Son Dakika Haberleri: Fitch'ten otomotiv devlerine uyarı: Cezası çok ağır olabilir
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Fitch'ten otomotiv devlerine uyarı: Cezası çok ağır olabilir

1 saat önce

Avrupalı araç üreticilerini emisyon hedefleri konusunda uyaran Fitch, hedefini tutturamayan şirketleri çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını duyurdu.

Fitch'ten otomotiv devlerine uyarı: Cezası çok ağır olabilir, System.String[]

Avrupalı araç üreticilerini emisyon hedefleri konusunda uyaran Fitch, hedefini tutturamayan şirketleri çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını duyurdu.

Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:30 
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