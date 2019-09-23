Fitch'ten otomotiv devlerine uyarı: Cezası çok ağır olabilir
1 saat önce
Avrupalı araç üreticilerini emisyon hedefleri konusunda uyaran Fitch, hedefini tutturamayan şirketleri çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını duyurdu.
Avrupalı araç üreticilerini emisyon hedefleri konusunda uyaran Fitch, hedefini tutturamayan şirketleri çok ağır cezalarla karşı karşıya kalacaklarını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:30
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