Fitch'ten Potansiyel Türkiye Büyüme Beklentisi

Fitch Ratings'in tahminine göre Türkiye'nin potansiyel büyüme hızı yüzde 4.3'e geriledi.

Fitch Ratings'in tahminine göre Türkiye'nin potansiyel büyüme hızı yüzde 4.3'e geriledi.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yayınlanan raporda gelişen ülkelerin potansiyel büyüme hızı tahminlerine ilişkin revizyonlar açıklandı. Rapora göre; Türkiye'nin potansiyel büyümesi 0.5 yüzde puanı azalarak yüzde 4.3 seviyesine geriledi.



Türkiye'nin revizyona ilişkin kurun geçen yılki yükselişinden bu yana gelişen sert dış değişikliklerin etkisini yansıttığı kaydedildi. GSYİH'ye göre yatırımlardaki sert düşüşe dikkat çekildi.



Ayrıca; raporda bu durumun sermaye stokunda önceki tahmine göre önemli ölçüde düşük büyümeyle sonuçlanacağı bildirildi. - İSTANBUL

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