Fitch'ten Türk bankaları yorumu
39 dakika önce
Fitch, "Türk bankaları zayıf varlık kalitesine karşı kayda değer tampona sahipler" değerlendirmesini yaptı.
Fitch, "Türk bankaları zayıf varlık kalitesine karşı kayda değer tampona sahipler" değerlendirmesini yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:52
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