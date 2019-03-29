Son Dakika Haberleri: Fitch'ten Türk bankaları yorumu

Fitch'ten Türk bankaları yorumu

39 dakika önce

Fitch, "Türk bankaları zayıf varlık kalitesine karşı kayda değer tampona sahipler" değerlendirmesini yaptı.

Fitch'ten Türk bankaları yorumu, System.String[]
Fitch, "Türk bankaları zayıf varlık kalitesine karşı kayda değer tampona sahipler" değerlendirmesini yaptı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:52 

Fitch, Ekonomi
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