Fitch'ten Türkiye ekonomisi için 'etkileyici direnç' yorumu

Fitch Ratings'in Avrupa , Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti.

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Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu