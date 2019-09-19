Son Dakika Haberleri: Fitch'ten Türkiye ekonomisi için 'etkileyici direnç' yorumu
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Fitch'ten Türkiye ekonomisi için 'etkileyici direnç' yorumu

13 dakika önce

Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti.

Fitch'ten Türkiye ekonomisi için 'etkileyici direnç' yorumu, System.String[]

Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti.

Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:20 
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