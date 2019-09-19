Fitch'ten Türkiye ekonomisi için 'etkileyici direnç' yorumu
13 dakika önce
Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti.
Fitch Ratings'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye ekonomisinin son derece etkileyici bir şekilde direnç gösterdiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:20
Hasan Kartal'dan Vedat Muriqi açıklaması: Transferden yüzde 15 pay alacağız Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi Trump: Powell ve Fed bir kez daha başarısız oldu Aramco'yu vuran Husiler Birleşik Arap Emirlikleri'ni tehdit etti: Hedef alanımız içindesiniz