Fitch'ten Türkiye'nin notu ile ilgili açıklama
1 saat önce
Fitch EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye'nin kredi not görünümünün durağana dönmesi için ekonominin uzun süre pozitif seyrini sürdürmesi gerektiğini belirtti.
Fitch EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye'nin kredi not görünümünün durağana dönmesi için ekonominin uzun süre pozitif seyrini sürdürmesi gerektiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:45
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