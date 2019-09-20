Son Dakika Haberleri: Fitch'ten Türkiye'nin notu ile ilgili açıklama
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Fitch'ten Türkiye'nin notu ile ilgili açıklama

1 saat önce

Fitch EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye'nin kredi not görünümünün durağana dönmesi için ekonominin uzun süre pozitif seyrini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Fitch'ten Türkiye'nin notu ile ilgili açıklama, System.String[]

Fitch EMEA Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, Türkiye'nin kredi not görünümünün durağana dönmesi için ekonominin uzun süre pozitif seyrini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye, Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:45 
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