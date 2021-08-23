Fitch'ten, yangın gölgesi olan Antalya ve Muğla için dikkat çeken değerlendirme: Belediyelerin harcamaları 35-100 milyon TL artabilir

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Antalya ve Muğla'da temmuz ve ağustos aylarında görülen geniş ölçekli orman yangınları nedeniyle iki il belediyesinin harcamalarının tahminlerinden fazla artış kaydedebileceğini belirtti.

100 MİLYON TL'LİK ARTIŞ OLABİLİR

Fitch tarafından yayımlanan değerlendirmede, orman yangınlarının Antalya ve Muğla belediyelerinin harcamalarında bu yıl sırasıyla 100 milyon TL ve 35 milyon TL artışa yol açabileceğini öngördü.

HARCAMALAR TAKİP EDİLECEK

Türkiye'de bazı büyükşehir belediyelerinin kredi notlarını değerlendiren Fitch, yangın sonrasında yapılacak harcamaların belediye bütçe ve borçlarına olan etkisinin şu aşamada net olmadığını, merkezi yönetimin belediyeler tarafından yapılan masrafları ne oranda ve ne zaman karşılayacağını takip edeceğini belirtti.