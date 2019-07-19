Son Dakika Haberleri: Fitch Türk bankaların kredi notunu düşürdü
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Fitch Türk bankaların kredi notunu düşürdü

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yabancı sermayeli 12 banka ve iştirakleri ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma Bankası'nın (TKYB) uzun dönemli döviz cinsi kredi notunu düşürdü

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yabancı sermayeli 12 banka ve iştirakleri ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma Bankası'nın (TKYB) uzun dönemli döviz cinsi kredi notunu düşürdü.

Kuruluş, ayrıca 22 banka ve bağlı ortaklıklarının da uzun dönemli Türk Lirası kredi notunu indirdi.
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Türkiye Kalkınma Bankası, Türkiye, Fitch, Ekonomi

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:52 
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