Fitch Türk bankaların kredi notunu düşürdü
1 saat önce
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yabancı sermayeli 12 banka ve iştirakleri ile birlikte Türkiye İhracat Kredi Bankası (Türk Eximbank) ve Türkiye Kalkınma Bankası'nın (TKYB) uzun dönemli döviz cinsi kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch
Ratings, yabancı sermayeli 12 banka ve iştirakleri ile birlikte Türkiye İhracat
Kredi Bankası (Türk Eximbank
) ve Türkiye Kalkınma Bankası
'nın (TKYB) uzun dönemli döviz cinsi kredi notunu düşürdü.
Kuruluş, ayrıca 22 banka ve bağlı ortaklıklarının da uzun dönemli Türk Lirası kredi notunu indirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 07:52
Yunanistan, Türkiye'yi S-400 konusunda ABD'ye şikayet edip her konuda yardım istedi Fitch 14 Türk bankasının kredi notunu düşürdü! İşte o bankalar ABD'de Türkiye'ye yaptırım uygulanması için karar tasarısı hazırlandığı iddia edildi Erbil saldırganının HDP'li vekilin ağabeyi çıkmasına ilişkin açıklama