Fitch: Türk perakende sektörünü zor bir yıl bekliyor
15 dakika önce
Türk perakende ve tüketici ürünleri sektörünü zorlu bir yılın beklediği uyarısını yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, finansal esnekliğin sınırlandığı bir ortamda düşen tüketici güveninin, maliyet artışlarını müşteriye yansıtma konusunda şirketleri zorladığını kaydetti.
Türk perakende ve tüketici ürünleri sektörünü zorlu bir yılın beklediği uyarısını yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch
, finansal esnekliğin sınırlandığı bir ortamda düşen tüketici güveninin, maliyet artışlarını müşteriye yansıtma konusunda şirketleri zorladığını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:40
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