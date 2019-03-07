Son Dakika Haberleri: Fitch: Türk perakende sektörünü zor bir yıl bekliyor

Fitch: Türk perakende sektörünü zor bir yıl bekliyor

15 dakika önce

Türk perakende ve tüketici ürünleri sektörünü zorlu bir yılın beklediği uyarısını yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, finansal esnekliğin sınırlandığı bir ortamda düşen tüketici güveninin, maliyet artışlarını müşteriye yansıtma konusunda şirketleri zorladığını kaydetti.

Fitch: Türk perakende sektörünü zor bir yıl bekliyor, System.String[]
Türk perakende ve tüketici ürünleri sektörünü zorlu bir yılın beklediği uyarısını yapan kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, finansal esnekliğin sınırlandığı bir ortamda düşen tüketici güveninin, maliyet artışlarını müşteriye yansıtma konusunda şirketleri zorladığını kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 07:40 

Fitch, Ekonomi
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