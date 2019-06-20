Son Dakika Haberleri: Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak
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Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak

1 saat önce

Fitch Ratings Yönetici Direktörü Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.

Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak, System.String[]
Fitch Ratings Yönetici Direktörü Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:03 
Türkiye, Fitch, Ekonomi
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