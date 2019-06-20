Fitch: Türkiye'de enflasyonun düşüşü hızlanacak
1 saat önce
Fitch Ratings Yönetici Direktörü Parker, Fitch Türkiye'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.
Fitch
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:03
Ratings Yönetici Direktörü Parker, Fitch Türkiye
'de enflasyonun düşüşünün hızlanmasını beklediklerini söyledi.
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