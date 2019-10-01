Son Dakika Haberleri: Fitch, Türkiye için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
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Fitch, Türkiye için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

50 dakika önce

Fitch Ratings, bugün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Fitch, Türkiye için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti, System.String[]

Fitch Ratings, bugün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.

Fitch, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:26 
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