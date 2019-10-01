Fitch, Türkiye için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
50 dakika önce
Fitch Ratings, bugün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Fitch Ratings, bugün yayınladığı Global Ekonomik Görünüm raporunda Türk ekonomisi için 2019 büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:26
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