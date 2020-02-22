Fitch, Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notunu ve 'durağan' görünümünü teyit etti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fitch, Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notunu ve 'durağan' görünümünü teyit etti - Son Dakika Dünya

Fitch, Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notunu ve 'durağan' görünümünü teyit etti

1 saat önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Fitch, Türkiye'nin 'BB-' seviyesindeki kredi notunu ve 'durağan' görünümünü teyit etti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.


Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden düştüğü, cari açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi.

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Türkiye, Fitch, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:39 
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