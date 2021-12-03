Fitch Türkiye'nin kredi notu görünümünü düşürdü - Son Dakika

Fitch Türkiye'nin "durağan" olan kredi notu görünümünü "negatif"e indirdi. Kuruluş Merkez Bankası'nın "erken" parasal gevşeme döngüsüne girdiğini belirterek, yurtiçi güvende bozulmaya dikkat çekti.ABD merkezli derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin daha önce "durağan" olarak değerlendirdiği kredi notunun görünümünü düşürerek, "negatif" olarak sınıflandırdı.

Kuruluştan Perşembe günü yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun da "BB-" olarak teyit edildiği belirtildi.

Fitch Rating resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kredi görümünün negatife düşürülmesinin gerekçeleri arasında, enflasyondaki artış gösterildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Merkez Bankasının para politikasında erken gevşeme döngüsüne girmesi ve 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce faizlerde daha fazla indirim veya ek ekonomik teşvik beklentisi yurtiçi güvende bozulmaya yol açtı ve bu da benzeri görülmemiş gün içi oynaklıklar da dahil olmak üzere Türk Lirasının keskin bir şekilde değer kaybetmesine ve enflasyonun artmasına neden oldu. Bu gelişmeler makroekonomik istikrar ve finansal istikrar için risk oluşturmaktadır ve potansiyel olarak dış finansman baskılarını yeniden alevlendirebilir."

Ekonomiye yönelik siyasi müdahalelerin belirsizlik ortamını körüklediğine işaret edilen açıklamada, "Cumhurbaşkanı da dahil hükümet yetkililerinin düşük faiz oranlarını savunmaları, kamuoyuna lirayı daha da zayıflatacak açıklamalar yapmaları ve Merkez Bankası kararlarına ve yönetimine siyasi müdahalenin artan görünürlüğü nedeniyle politika tepkisinin zamanlaması ve türü konusunda yüksek derecede belirsizlik var" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası'nın Eylül ayından bu yana yaptığı 400 baz puan faiz indiriminin reel faizi negatife çektiğini belirten Fitch, bu durumun yurtiçi güveni zayıflattığını ve dövize talebi arttırdığını belirtti. Fitch Merkez Bankası'nın dövize doğrudan mühadalesi devam etse de "Tek başına TL üzerinde baskı yaratan ana unsurları gidermeye yönelik olmadığını ve bankanın zaten zayıf olan uluslararası rezervlerine daha da zarar verebileceğini" kaydetti.

TL üzerindeki baskı arttı

TL rekor düzeyde düşük seviyeler gördüğü Kasım ayında yüzde 27 değer kaybetti. Ekonomi uzmanlarına göre krizin asıl nedeni, Erdoğan'ın Merkez Bankasını yüksek enflasyona rağmen faiz oranlarını düşürmeye zorlaması. Türkiye'de şu sıralarda enflasyon yüzde 20 civarında. Merkez Bankası bu ortamda son üç ayda 400 baz puan faiz indirimi yaptı. TL'nin yılbaşından bu yana değer kaybı yaklaşık yüzde 46 olarak ölçüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çarşamba gecesi ciddi bir parasal kriz sırasında Maliye Bakanını değiştirmesi, Türk Lirası üzerindeki baskıyı daha arttırdı.

Fitch Rating tarafından yapılan değerlendirmede Türkiye'de yıl sonunda enflasyonun yüzde 25'e çıkacağı öngörüsünde bulunuldu. 2022-2023 döneminde enflasyonun ortalama yüzde 20 olmasını bekleyen Fitch, TL'deki değer kaybı, yüksek hammadde fiyatları ve yükselen enflasyon beklentilerinin enflasyon tahminlerine yukarı yönde risk oluşturduğunu belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in de bu gece Türkiye ile ilgili değerlendirmesini yayınlaması bekleniyor.

Reuters,DW/TY,SSB

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