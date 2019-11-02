Fitch Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunun BB- olarak kaldığını ancak not görünümünün negatiften durağana yükseldiğini açıkladı.ABD merkezli uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin not görünümünü "negatif"ten "durağan"a yükseltti.



Fitch Ratings'den dün yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun ise yatırım yapılamaz anlamına gelen "BB-" olarak kaldığı belirtildi.



Açıklamada, Türkiye'nin ekonomide dengeleme ve istikrar sağlanması yönünde ilerleme kaydettiği ve böylelikle ekonomide zayıflama riskinin azaldığı ifade edildi. Cari işlemler dengesinin iyileşmesi, döviz rezervlerinin artması, ekonomik büyümenin sürmesi, enflasyonun düşmesi ve faiz oranlarının düşülmesine rağmen Türk Lirası'nın değer kazanması, küresel finansmandaki destekleyici koşullar ve ABD'nin Suriye bağlantılı yaptırımlara son verildiğini açıklaması olumlu gelişmeler arasında sayıldı.



Bunun yanı sıra Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının hala yüksek olduğu ve bunun bir hassasiyet oluşturduğunun altı çizildi.



Açıklamada, ayrıca jeopolitik risklerin Türkiye'nin kredi derecelendirmesinde etkili olduğuna dikkat çekildi. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararının Suriye'deki askeri harekata son verilmesinin ardından geri çekildiği hatırlatıldı, ancak ABD Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye yaptırım öngören tasarının kabul edildiği belirtilerek ABD'nin siyasetinin hızla değişme ihtimali ifade edildi. Ancak daha geniş kapsamlı çatışmalar olmazsa, Suriye'ye yönelik askeri harekatın Türkiye'nin kredi notunu pek etkilemeyeceği kaydedildi.



Fitch Ratings, temmuz ayında Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından Türkiye'nin notunu düşürmüş ve kredi notu BB'den BB-'ye gerilemişti.



