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Fitch, Türkiye'nin not görünümünü düşürdü: Durağandan negatife! - Son Dakika

Fitch, Türkiye'nin not görünümünü düşürdü: Durağandan negatife!

03.12.2021 11:25

Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı.

Türkiye'nin kredi notunun "BB-" olarak teyit edildiği belirtilen açıklamada, ülkenin kredi not görünümünün ise "durağan"dan "negatif"e çevrildiği kaydedildi.

YÜZDE 9,2'LİK BÜYÜME ÖNGÖRÜLDÜ

Türkiye'nin salgının etkili olmaya başladığı 2020'de gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYH) yüzde 1,8 arttığı anımsatılan açıklamada, ülke ekonomisinin 2021'de ise yüzde 10,5 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fitch, eylül ayında yayımlanan Küresel Ekonomik Görünüm Raporu'nda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin 2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

Türkiye'nin ekonomik büyümesinin, emsallerine göre güçlü olduğuna işaret edilen açıklamada, ancak ülkede kişi başına düşen milli gelirin dolar bazında 2013'ten bu yana düşüş eğiliminde olduğu ifade edildi.

Fitch, Türkiye'nin not görünümünü düşürdü: Durağandan negatife!

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Kredi, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Fitch, Türkiye'nin not görünümünü düşürdü: Durağandan negatife! - Son Dakika


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