Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti - Son Dakika Ekonomi

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti

18 dakika önce

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti, System.String[]

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" ve görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ekonomik büyümenin güçlü bir şekilde toparlandığı, enflasyonun geçen yılın başında gördüğü yüzde 20 seviyelerinden düştüğü, cari açığın gelişme gösterdiği ve dış risklerin hala yüksek seviyelerde olmasına rağmen azaldığı bildirildi.

Türkiye ekonomisinin 2020 yılı büyüme tahminin bir önceki tahmine göre 0,8 puan artırıldığına işaret edilen açıklamada, ekonominin bu yıl yüzde 3,9 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, büyüme tahminindeki yukarı yönlü revizyonun yatırımlardaki kademeli toparlanma ve özel tüketimden kaynaklandığı aktarılarak, düşük faiz oranları ve kredideki hızlı düzelmenin iç talebi artırdığı vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 4 büyümesinin beklendiği vurgulanan açıklamada, ülkenin yüksek dış finansman gereksiniminin bir kırılganlık kaynağı olmaya devam ettiği savunuldu.

Açıklamada, cari açığın gayri safi yurtiçi hasılaya oranının 2020'de yüzde 0,9 olmasının beklendiği belirtilerek, söz konusu oranın 2021'de ise yüzde 1,8'i bulmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Enflasyona ilişkin tahminlerin de yer aldığı açıklamada, enflasyon oranının 2020 sonunda yüzde 10,5, 2021'de ise yüzde 10 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bankaların döviz borçlanmalarının bu yıl durağan kalmaya devam etmesinin beklentisine de yer verilen açıklamada, bazı yakın dönem jeopolitik risklerin Türkiye'nin notu üzerinde etkili olmaya devam ettiği belirtildi.

Türkiye, Fitch, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, Hollanda'ya 72-65 yenildi
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu ve büyüme beklentisini açıkladı Gram altın 324 lira ile rekor tazeledi Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle araba satışları yüzde 92 düştü

Son Dakika Haberleri
00:12 Arda Kural, yıllar sonra setlere döndü! Tutunamayanlar dizisinin kadrosuna katıldı
21:53 Burcu Biricik'in yeni imajı büyük beğeni topladı
21:26 Ece Erken'in Instagram'daki sahte hesapları ifşa oldu
18:09 "KİTAP 1820" filminin çekimleri başladı
17:41 İbrahim Büyükak: Büyük bir reaksiyon gösterdiler

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 01:26:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü teyit etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]