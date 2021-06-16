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Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak - Son Dakika

Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak

16.06.2021 15:12

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin büyüme beklentisine ve yıl sonu dolar ve enflasyon verisine ilişkin öngörülerde bulundu. Fitch, Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 15,5 olarak açıklarken, yıl sonu dolar tahminini ise 8,90 olarak duyurdu. Fitch'in Türkiye'ye ilişkin 2021 büyüme beklentisi ise yüzde 6,3 oldu.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, haziran ayında yayımladığı küresel görünüm raporunda Türkiye'nin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e indirdi. Türkiye ekonomisinin iç talep ve iyileşen net ticaret dengesiyle beklentileri aşmaya devam ettiğini belirten Fitch, 2020'nin dördüncü çeyreğindeki ivmenin sürdüğüne dikkat çekti.

TURİZMDE YAŞANACAK TOPARLANMA

"2021'in kalanı için sarkma riski yüksek olsa da mart ayında açıkladığımız yüzde 6,7 büyüme tahmini yüzde 6,3 olarak güncelliyoruz" diyen kurum, kredideki yavaşlamayla birlikte zayıflayan tüketimin 2021'in ikinci yarısında turizmde yaşanacak toparlanmayla dengeleneceğini vurguladı.

PARA POLİTİKASI YENİDEN GEVŞEYECEK

2022 yılında Türkiye'deki büyümenin yavaşlayarak yüzde 3,7'ye inmesini bekleyen Fitch Ratings, 2023 yılındaki seçimlerden önce para politikasının yeniden gevşeyeceğini ve büyümenin yüzde 4,5 olarak gerçekleşeceğini düşünüyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 15,5

Mayıs ayında enflasyonist baskının biraz daha azaldığını söyleyen kurum, pozitif baz etkisiyle birlikte 2021 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15,5 olmasını beklediklerini söyledi. Fitch Ratings'in mart ayında açıkladığı raporda Türkiye için 2021 enflasyon beklentisi yüzde 11,5'ti.

2022 yılında enflasyonun kademeli bir şekilde yüzde 12'ye gerileyeceğini düşünen Fitch, 2023 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 9,3 olmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın pozitif reel faiz açıklamalarına göre senaryolarını şekillendirdiklerini belirten kurum, 2021 yıl sonunda faizlerin yüzde 17'ye inmesini beklerken 2023 yılında yüzde 11,5 olacağını düşünüyor.

DOLAR BEKLENTİSİ

"Yüksek politika belirsizliği ve sınırlı portföy girişinden dolayı Türk lirasının dolar karşısında değer kazanmasını beklemiyoruz" diyen Fitch, dolar/TL 'nin 2021 yılını 8,90 civarında bitirmesini bekliyor.

Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak

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Son Dakika Ekonomi Fitch, Türkiye'nin yıl sonu beklentilerini açıkladı: Dolar 8,90 TL, enflasyon yüzde 15,5 olacak - Son Dakika Ekonomi


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