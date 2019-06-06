Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan kadını 112 ekipleri kurtardı
38 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde karnındaki fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kadın kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 10:02 Kaynak: İHA
'nın Fethiye
ilçesinde karnındaki fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kadın kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karaağaç
Mahallesi Dip mevkisinde ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin
(46) karnındaki ağrı nedeniyle hareketsiz kaldı. Keskin'in eşi, karısını kendi imkanlarıyla bir süre taşımaya çalıştı. Keski'nin eşi daha faza taşıyamayınca 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ve bölgede bulunan vatandaşlarında yardımıyla Keskin yaklaşık 2 saatte sedyeyle taşımanın ardından ambulansa ulaştırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kesik
ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Keskin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - MUĞLA
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