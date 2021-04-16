"Fıtık iş kaybına neden olan ikinci hastalık" - Son Dakika

"Fıtık iş kaybına neden olan ikinci hastalık"

16.04.2021 10:49

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beyin Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Cem Dinç, "Bel boyun ağrılarının, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra dünyada en yaygın iş ve güç kaybına neden olan ikinci hastalık.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Beyin Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Cem Dinç, "Bel boyun ağrılarının, üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra dünyada en yaygın iş ve güç kaybına neden olan ikinci hastalık. Özellikle masa başı çalışanlarda daha çok görülen bel boyun rahatsızlıkları, içinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemisinde farklı bir boyut kazandı. Evde ergonomik olmayan koltuklarda masa başı çalışmanın yoğunlaştığı, hareketsiz ev yaşantısının arttığı ve egzersiz alanlarının kısıtlandığı bir yıllık süreçte bel ve boyun sorunları büyüdü" diye konuştu.

"YANLIŞ TERCİHLER OMURGA RAHATSIZLIKLARINI ARTIRIYOR"

Omurga rahatsızlıklarına yol açan pek çok hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Cem Dinç sözlerine şöyle devam etti:

"Genetik özelliklerimiz ya da doğumsal hastalıklarımız gibi değiştirmesi mümkün olmayan unsurları bir tarafa koyarsak; büyük bir hasta grubunun hayattaki yanlış tercihlerinin omurga rahatsızlıklarında etkili olduğunu gözlemliyoruz. Çevresel faktörler, hareketsizlik, yanlış beslenme, obezite, sigara, yaşam şekli, spor yapmak, iş hayatı gibi birçok faktör omurganın yapısını bozuyor. Bu durum bel ve boyun fıtığı başta olmak üzere birçok omurga hastalığın gelişmesine zemin hazırlıyor."

"EVDE DE SPOR ŞART"

Pandemi döneminde evde egzersizin önemine vurgu yapan Prof. Dr. Dinç, "Önemli olan omurgamızın postürüne uygun yaşamaya ve çalışmaya gayret etmek, egzersiz yaparak kas dokumuzu güçlendirerek omurgamıza destek olmasını sağlamak. Spor alanların kısıtlandığı bugünlerde evde hafif ve orta şiddetli egzersiz yapmayı alışkanlık haline getirmemiz gerekiyor. Günde en az yarım saat yürümeli, sporu sırt ve boyun bölgesini güçlendiren egzersiz hareketleriyle tamamlamalıyız" diye konuştu.

"HASTALARIN ÇOĞU AĞRISIZ FITIK TEŞHİSİ ALIYOR"

Fıtığın en önemli belirtisinin genellikle şiddetli ağrı olduğuna dair halk arasındaki yanlış bir inanışa değinen Prof. Dr. Cem Dinç, "Fıtık ağrısız da büyüyebilir. Herhangi bir ağrı yakınması olmayan, sağlıklı 30 ila 50 yaş arasındaki grupta rastgele çekeceğimiz bel-boyun MR'ında sıklıkla fıtığa rastlamak mümkün. Burada önemli olan fıtığın büyüyerek, omurilik ya da bir sinir köküne baskı yapıp yapmamasıdır. MR'da gördüğümüz radyolojik tanının klinik yansıması varsa bu sorun bel ve boyun hastalığıdır" diye konuştu.

"AĞRI BACAK VE KOLA VURUYORSA DİKKAT"

Tedaviye rağmen ağrının geçmediği ya da kuvvet kaybına neden olan fıtıkların çok büyük bir bölümünün cerrahi müdahale gerektirdiğini açıklayan Dinç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ameliyat gereken bel fıtıklarının çok büyük kısmı bacağa, boyun fıtıkları ise kola yayılan ağrılara neden olur. Boyun ağrılarının sırta, kürek kemiklerinin arasına doğru yayılması bu hastalar için kaçınılmazdır. Cerrahide amaç, yaşam konforunu düşüren bacağa ve kola yayılan ağrıları ortadan kaldırmaktır."

Fıtık iş kaybına neden olan ikinci hastalık

Üniversite, Pandemi, Sigara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Sağlık 'Fıtık iş kaybına neden olan ikinci hastalık' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Abdurrahim Albayrak itirafta bulundu: Kafayı üşütmüş halde kendimi duvardan duvara vurduğum günler oldu Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı Donk'a 'Cinsel ilişki' partilerine katıldığı için yüklenen Mustafa Cengiz'in, başka isimleri de kastettiği ortaya çıktı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı         
11:17
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti         
09:43
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü         
07:46
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:08:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Fıtık iş kaybına neden olan ikinci hastalık" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei