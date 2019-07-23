Son Dakika Haberleri: Fıtıkta uzman cerrahlar İzmir'de buluşacak
Son Dakika Sağlık Haber

Fıtıkta uzman cerrahlar İzmir'de buluşacak

1 saat önce

Fıtık Derneği ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "7. Ulusal Fıtık Kongresi", 3 - 6 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.

Fıtıkta uzman cerrahlar İzmir'de buluşacak, System.String[]
Fıtık Derneği ve Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi iş birliğinde düzenlenen "7. Ulusal Fıtık Kongresi", 3 - 6 Ekim tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirilecek.
EÜ'den yapılan açıklamaya göre, 7'ncisi düzenlenen kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten uzman cerrahları bir araya getirecek.
Açıklamada görüşlerine yer verilen EÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhtar Sinan Ersin, başkanlığını yapacağı kongrede, "fıtık cerrahisinde güncel yaklaşımlar" ana temasıyla panel ve konferansların gerçekleştirileceğini kaydetti.
Genç cerrahların deneyimlerini arttıracak bir kongre içeriği hazırladıklarını aktaran Ersin, "Genç meslektaşlarımızın bilgi düzeylerini arttırmak ve yüksek motivasyonla kongrede yer almalarını teşvik etmek üzere ilk defa kadavra kursu programını başlatacağız. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi ameliyathanelerinden kongre merkezine aktarılacak olan ameliyatlar sayesinde yetkin fıtık cerrahlarının yaklaşım biçimlerini, kullandıkları teknikleri ve çözüm önerilerini canlı olarak izleme fırsatı bulacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Ersin, Fıtık Derneği iş birliğinde organize edilen kongrenin 3 - 6 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceğini vurguladı.
Ege Üniversitesi, İzmir, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel şarkıcı Ebru Polat, elbiseyle denize girdi Oyuncu Özge Özpirinçci, siyah bikinisiyle amuda kalktı Esnafı sahte parayla dolandıran kadın her yerde aranıyor! Trans birey katilinden iğrenç savunma: Bana, "Üç kişi toplu ilişkiye girelim" dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 14:01:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fıtıkta uzman cerrahlar İzmir'de buluşacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]