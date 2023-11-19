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Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var - Son Dakika

Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, son idman öncesinde takıma motivasyon konuşması yaptı. Başarılı antrenör, ''Artık kulvar sayısı ikiden üçe yükselecek. İlk 22 maçta ortaya koyduğunuz kalitenizin üstüne katarak devam etmeli ve zoru başarmalısınız. Çünkü bu sezon taraftar ve camia bizden başarı bekliyor'' ifadelerini kullandı.

19.11.2023 12:55  - Güncelleme: 13:00

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, son idman öncesinde takımına motivasyon konuşması yaptı.

HEM LİGDE HEM AVRUPA'DA LİDER

İlk 12 haftada aldığı 10 galibiyet 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle milli araya lider giren Fenerbahçe, Avrupa'da da yoluna lider devam ediyor. Sarı-lacivertliler, ortaya koyduğu futbolla bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi.

Fitili ateşledi! İsmail Kartal'dan öğrencilerine net mesaj

"CAMİA BİZDEN BAŞARI BEKLİYOR"

Kartal, son antrenman öncesinde yaptığı konuşmada, "Artık kulvar sayısı ikiden üçe yükselecek. İlk 22 maçta ortaya koyduğunuz kalitenizin üstüne katarak devam etmeli ve zoru başarmalısınız. Çünkü bu sezon taraftar ve camia bizden başarı bekliyor. Önümüzdeki ilk hedefimiz Fatih Karagümrük maçı. Milli aralardan sonra takımların yaşadığı konsantrasyon eksikliğini yaşamayalım. Kazanıp, yolumuza devam edelim" şeklinde konuştu.

Fitili ateşledi! İsmail Kartal'dan öğrencilerine net mesaj
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

İsmail Kartal, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son idman öncesi fitili ateşledi! İsmail Kartal'ın takımdan tek bir isteği var - Son Dakika
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