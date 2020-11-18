Fitness Eğitmeni Dilek Eflatun Yılmaz, "Egzersizler koronavirüse karşı bizleri korumakta" - Son Dakika

Fitness Eğitmeni Dilek Eflatun Yılmaz, "Egzersizler koronavirüse karşı bizleri korumakta"

18.11.2020 10:55
Fitness Eğitmeni Dilek Eflatun Yılmaz,

KIRŞEHİR (İHA) – 2. Kademe Fitness Antrenörü Dilek Eflatun Yılmaz artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı vücudun direncinin artmasında egzersizlerin faydalı olduğunu söyledi.

KIRŞEHİR (İHA) – 2. Kademe Fitness Antrenörü Dilek Eflatun Yılmaz artış gösteren koronavirüs vakalarına karşı vücudun direncinin artmasında egzersizlerin faydalı olduğunu söyledi.

2. Kademe Fitness Antrenörü Dilek Eflatun Yılmaz "Egzersizler, immün sisteminin çalışmasına olumlu katkısı ile korona virüse karşı bizleri daha korunaklı hale getiriyor" dedi.

Kırşehir'de tek bay bayan ve çocuk spor salonu sahibi 2. Kademe Fitness Antrenörü Dilek Eflatun Yılmaz, düzenli egzersiz yapmanın faydalarına ilişkin olarak açıklamasında, "Covid-19 hastalığı özellikle bağışıklığı güçlü olan kişilerin daha kolay atlattığı bilim insanlarının ortak düşüncesidir. Bağışıklık sistemi sağlığı ve düzenli spor arasında sıkı bir ilişki vardır. Düzenli egzersiz kalp sağlığını güçlendirir, kan basıncını düşürür, vücut ağırlığını kontrol altına almamızı sağlar ve en önemlisi de hastalığa karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yaptığımız egzersizler; immün sisteminin çalışmasına olumlu katkısı ile covid-19'a karşı bizleri daha korunaklı hale getiriyor" dedi.

Spor yapmanın sadece vücut geliştirme yanında sağlıksal etkilerini de anlatan Yılmaz, "Hastalığın engellenmesinde düzenli yapılan egzersizler oldukça önemli olduğu gibi, hastalığın tedavisinde de etkili bir rol oynuyor. Spor yapmak sadece iyi bir vücuda sahip olmamıza yardımcı olmuyor, aynı zamanda sağlığımıza da tahmin ettiğimizden çok fazla fayda sağlıyor. Düzenli spor; ruhen ve bedenen kişinin daha sağlıklı olmasına katkıda bulunuyor" diye konuştu.

Hareketsiz kalmanın kilo alımında da etkili rol oynayacağını aktaran Yılmaz, sadece kilo alımında değil vücudun tembelleşmesinde de önemli bir zafiyet olarak egzersiz yapmamanın karşımıza çıkabileceğini belirtti. - KIRŞEHİR

Fitness Eğitmeni Dilek Eflatun Yılmaz, Egzersizler koronavirüse karşı bizleri korumakta
Fitness Eğitmeni Dilek Eflatun Yılmaz, Egzersizler koronavirüse karşı bizleri korumakta
Fitness Eğitmeni Dilek Eflatun Yılmaz, Egzersizler koronavirüse karşı bizleri korumakta

Koronavirüs, Kırşehir, Eflatun, Çocuk, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fitness Eğitmeni Dilek Eflatun Yılmaz, 'Egzersizler koronavirüse karşı bizleri korumakta' - Son Dakika Spor


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