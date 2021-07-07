Fitness hocası Pamela'nın cesur pozları sınırları zorladı! Peş peşe paylaştı

Herkesin merak ettiği üçüncü doz aşıda plan netleşti! Tek bir şart var

Pamela Reif yine sosyal medyayı salladı. Çektiği fitness videolarıyla hatırı sayılır derecede kitle yakalayan genç sporcu, son yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Tatilde de spora ara vermeyen Pamela, önce paylaştığı dans videosuyla bombayı patlattı. Sonrasında yine ayna karşısına geçip kıyafetlerini cesurca çekiştirdi ve bu durumdan da keyif aldı.

KARIUS'LA İLİŞKİ YAŞADI

Pamela Reif, bir dönem Beşiktaş'ta kalecilik yapan Loris Karius'la da birliktelik yaşamıştı. Alman basınında Karius ve Pamela'nın halen görüştüğü konuşuluyor.