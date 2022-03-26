Fitness milli sporcusu Özcan Özdemir, kariyerini şampiyon olarak bitirmek istiyor - Son Dakika
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Fitness milli sporcusu Özcan Özdemir, kariyerini şampiyon olarak bitirmek istiyor

26.03.2022 10:35

Hataylı milli sporcu 46 yaşındaki Özcan Özdemir, mayısta İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, kariyerini noktalamak istiyor.

Hataylı milli sporcu 46 yaşındaki Özcan Özdemir, mayısta İspanya'da düzenlenecek olan Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, kariyerini noktalamak istiyor.

Fitness ve cimnastik milli takım antrenörü de olan Özcan, 16 yıl önce başladığı fitnessta bugüne kadar Türkiye'de elde ettiği derecelerin yanı sıra Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılma başarısı gösterdi.

Özcan Özdemir, yaptığı açıklamada 5 yaşında başladığı spordan hiçbir zaman kopmadığını söyledi.

İspanya'da gerçekleşecek olan yarışmaya hazırlandığını ve formunun çok iyi olduğunu belirten milli sporcu Özcan, en büyük destekçilerinin ise eşi ile çocukları olduğunu aktardı.

Sporcu olarak kariyerinin son yarışmasına katılacağını ve derece elde etmeyi hedeflediğini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"5-9 Mayıs'ta tarihleri İspanya'da yapılacak Avrupa Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'na katılacağım. Bugüne kadar podyumları çok terlettim. Çok ciddi başarılar elde ettim. Bu yarışmanın benim için çok farklı bir önemi var. Bu yarışmada aktif spor hayatıma son vereceğim ve jübilemi yapacağım. 46 yaşındayım ve spora 5 yaşında başladım. Hemen hemen 40 yıllık serüvenim var. Yarışmada ülkemi ve ay yıldızlı bayrağımızı temsil edeceğim için gurur duyuyorum. Yarışmada mutlaka kupayı ve madalyayı alıp ülkeme döneceğim."

Milli sporcu Özcan Özdemir, aktif spor hayatını tamamladıktan sonra antrenör olarak sporcu yetiştirmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Fitness milli sporcusu Özcan Özdemir, kariyerini şampiyon olarak bitirmek istiyor
Fitness milli sporcusu Özcan Özdemir, kariyerini şampiyon olarak bitirmek istiyor
Fitness milli sporcusu Özcan Özdemir, kariyerini şampiyon olarak bitirmek istiyor

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Kaynak: AA

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