Fitness salonu sporcuların hizmetine girdi - Son Dakika

Fitness salonu sporcuların hizmetine girdi

Balıkesir'in Karesi İlçesinde bulunan Şehit Turgut Solak Spor Salonunda oluşturulan fitness Salonu tamamlanarak sporcuların hizmetine sunuldu.

Balıkesir'in Karesi İlçesinde bulunan Şehit Turgut Solak Spor Salonunda oluşturulan fitness Salonu tamamlanarak sporcuların hizmetine sunuldu.

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Balıkesir Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü fitness salonunu en teknik İzotenik makinalar ve ekipmanlar ile donatarak sporcuların daha iyi ortamda antrenmanlarını yapmalarını sağlamak için hizmete sunduğu fitness salonun da; genel kuvvet, maksimal kuvvet, çabuk kuvvet, kuvvette devamlılık ve spor branşına özgü vücutta bulunan tüm iskelet kaslarının çalışmalarını sağlayarak, sporcularımızın hem mental hem de fiziksel olarak üst seviyeye gelmeleri ve branşlarında daha yüksek performans sergilemeleri amaçlandı.


Çeşitli spor branşlarında, kondisyon çalışmaları için fitness salonunun önemi vurgulayan İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, sporcuların bu salonlardaki yaptığı antrenman ve egzersizler ile daha üst seviyelere geleceğini belirterek, salonun hayırlı olmasını diledi. Üst seviye sporcuların kuvvet ve kuvvette dayanıklılık gerektiren çalışmalar yapması gerektiğinden önemli bir açığı tamamladığını söyledi. Daha sonra ki zamanlarda vatandaşlarında kullanıma sunulacağını belirtti. - BALIKESİR

Balıkesir, Karesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Fitness salonu sporcuların hizmetine girdi - Son Dakika Spor
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