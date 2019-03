Fitness Salonunda Çıkan Yangında Sporcular Can Havliyle Kendini Dışarı Attı- Kağıthane'de Fitness...

İSTANBUL - Kağıthane'de bulunan bir fitness salonunda tadilat esnasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken 1 kişi dumandan etkilendi.

Kağıthane, Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi üzerinde bulunan fitness salonunda çıkan yangın iddialara göre şöyle gerçekleşti. Saat 16.15 sıralarında bir apartmanın ikinci katında bulunan fitness salonunda tadilat yapıldığı esnada yangın çıktı. Çıkan yangın nedeniyle salon içerisinde spor yapan vatandaşlar büyük panik yaşarken durum itfaiyeye haber verildi. Çalışanları ise salon içerisinde bulunan vatandaşları tahliye ederek itfaiyeyi beklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkan yangına müdahale ederek kontrol altına alırken spor salonu kullanılamaz hale geldi.

Fitness salonunda çıkan yangında can kaybı yaşanmazken 1 kişi dumandan etkilendi. Yangın nedeniyle çıkan dumanlardan etkilenen kişiye ise sağlık ekipleri müdahale etti. Kullanılamaz hale gelen fitness salonunda çıkan yangınla ilgili ekipler soruşturma başlattı.

