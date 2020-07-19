Fitness tutkunu Alice, aç karnına alkol aldıktan sonra öldü - Son Dakika

Fitness tutkunu Alice, aç karnına alkol aldıktan sonra öldü

İngiltere'de fitness tutkunu 27 yaşındaki Alice Burton Bradford, aç karnına aldığı alkolün nadir bir reaksiyonu tetiklemesi nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

İngiltere'de fitness tutkunu 27 yaşındaki Alice Burton Bradford, aç karnına aldığı alkolün nadir bir reaksiyonu tetiklemesi nedeniyle evinde hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Alice Burton Bradford, aç karnına aldığı alkolün tetiklediği metabolik bir komplikasyon olan 'alkolik ketoasidoz' nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kızın, hastaneye ulaşamadan evinin bahçesinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

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Yerel medyaya konuşan genç kızın arkadaşları ise Alice'in, alkolik olmadığını ve bisiklet sürüp, koşmaktan hoşlanan bir fitness tutkunu olduğunu ifade etti. Alice'in 8 yıldır onu tanıyan 30 yaşındaki arkadaşı Aaron Mulvay, benzer trajedileri önlemek için komplikasyon hakkında daha fazla bilgi sahibi olma çağrısında bulundu.

'YETERİNCE YEMEK YEMEMİŞ VE BU DA MİDESİNDE BİR REAKSİYONU TETİKLEMİŞ'

Mulvay'ın, arkadaşının ölümüyle ilgili "Bizim için tam bir şoktu. Hiç kimse bunu beklemiyordu. Ölmeden 3 hafta önce, uzaktan merhaba demek için bisikletiyle uğramıştı. Alice, hayatını kaybedene kadar 'alkolik ketoasiadoz'u daha önce duymamıştım. O hafta sonu ne kadar içtiğini bilmiyoruz ama alkolik değildi. Yeterince yemek yememiş ve bu da midesinde bir reaksiyonu tetiklemiş" ifadelerini kullandığı belirtildi.

ARKADAŞLARI, ANISINA ANIT BİR BANK YAPTIRACAK

Alice'in Cornwall'da yaşayan ailesi ile yakın temasta olan Mulvay'ın, Alice için anıt bir bank yaptırmak için bir bağış kampanyası başlattığı ve şu ana kadar 979 sterlin topladığı ifade edildi. Mulvay'ın "Hiçbirimiz Alice'in cenaze törenine katılamadık ve bu yüzden kendi vedamızı etmek için onun anısına anıt bir bank yaptırmak istiyoruz. Anıt bankı Alice vahşi yaşamı sevdiği için köpeğini gezdirdiği kayalıklara ya da güzel bir parka koymak istiyoruz" dedi.


İngiltere, Genç, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 14:38 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Fitness tutkunu Alice, aç karnına alkol aldıktan sonra öldü - Son Dakika Dünya
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