Fitoterapi Nedir ve Ne İşe Yarar? Fitoterapi Nasıl Yapılır ve Uygulanır - Son Dakika

Fitoterapi Nedir ve Ne İşe Yarar? Fitoterapi Nasıl Yapılır ve Uygulanır

11.05.2021 02:38
Fitoterapi Nedir ve Ne İşe Yarar? Fitoterapi Nasıl Yapılır ve Uygulanır, System.String[]

Fitoterapi, insanlık tarihi kadar eski olan bitkisel tedavi yöntemidir.

Fitoterapi, insanlık tarihi kadar eski olan bitkisel tedavi yöntemidir. Fitoterapide, hasta olan kişiye uygulanacak bitkilerin tümü profesyonel kişilerce gereksinimlere göre seçilip uygulanır. ABD, Avrupa ve Avusturalya'da yaygın şekilde başvurulan doğal tedavi yöntemidir.

Fitoterapi Nedir?

Fitoterapi, vücudun normal olan işlevine dönebilmesi için uygulanan doğal tedavi yöntemidir. Amaç vücudun işlevini uyandırmak olduğu kadar vücudun güçlenmesi de hedeflenir. Kullanılacak olan bitkisel yöntemlerin tamamı, hastanın hastalığına göre değerlendirilir. Tek ilaç veya kombinasyon şeklinde reçete edilebilir. Çay, otlar, tablet veya krem gibi pek çok şekilde reçete edilebilirler.

Fitoterapi Ne İşe Yarar?

Fitoterapi, bitkisel tedavi yöntemlerinden farklı olarak değerlendirilir. Bunun nedeni fitoterapi yönteminin tamamen alanında profesyonel kişilerce yapılıyor olmasıdır. Bu nedenle tüm dünyada tıptan sonra en çok başvurulan yöntemdir. Fitoterapinin insan sağlığı için önemli yararları bulunur.

Fitoterapi kanser tedavisinin iyileştirilmesinde destek sağlar. Bağışıklık sistemi güçlendirici ve dengeleyici özelliği bulunduğundan kanserden korunmada önemli rol üstlendiği söylenebilir.

Vücudun direnç kazanmasını sağlar. Hastalıklara karşı daha güçlü olunması mümkündür.

Fitoterapi vücudun normal (sağlıklı) işlevine kavuşması için uygulanan yöntemdir. Bu etkisi sayesinde sağlıklı vücut için önemli görülür.

Fitoterapi Nasıl Yapılır?

Fitoterapinin nasıl yapılacağı hastanın şikayetçi olduğu konuyla alakalıdır. Örneğin hasta cilt sorunları yaşıyorsa buna göre krem formlarıyla fitoterapi yöntemine başvurulabilir. Kişinin durumuna göre sentez yapılarak uygulanması mümkündür. Çay veya diğer formlarda kullanılabilir.

Fitoterapi Nasıl Uygulanır?

Fitoterapinin uygulanması için hastanın tüm şikayetlerinin dikkate alınması gerekir. Hastanın şikayetlerine bağlı olarak fioterapi yöntemiyle bir tedavi yolu çizilir. Hastaya bu disiplin çerçevesinde tedavi uygulaması tablet, çay, krem veya diğer formlarla uygulanmaya başlanır.

Fitoterapi Ne Kadar Sürüyor?

Fitoterapi tedavisinin süresi net değildir. Diğer ifadeyle hastanın durumu tedavi sürecini doğrudan etkileyen en önemli faktördür. Soğuk algınlığı gibi daha basit hastalıkların tedavisi kısa olurken, kronik sorunları olan kişilerde tedavi süreçleri uzayabilir. Tedavi sürecinin net olarak ne kadar olacağını öğrenmek için uzmanlara başvurulması ve hastalığın teşhisinin yapılması gerekir.

Fioterapi Hangi Hastalıklara Karşı Uygulanabilir?

Aşırı kilolu olma durumunda ve bir türlü kilo verememe durumlarında tercih edilebilir.

Migren ve baş ağrıları sorunlarında başvurulabilir.

Kadın hastalıklar, mide rahatsızlıkları ve bağırsak problemlerinde başvurulabilir.

Kemoterapi sonrasındaki tedavide fitoterapi yöntemine başvurulabilir.

Şeker hastalığı ve tiroit bezi rahatsızlıklarında fitoterapi yöntemine başvurmak mümkündür.

Panik atak, depresyon ve çeşitli diğer psikolojik rahatsızlıkların iyileştirilmesinde fitoterapi yöntemine gidilebilir.

İdrar yolu rahatsızlıkları ile böbrek hastalıkları için fitoterapi yöntemine başvurulabilir.

Uykusuzluk, alerji, romatizma, kemik ağrıları, solunum yolu rahatsızlıkları durumlarında fitoterapi tedavisi başvurmak mümkündür.

Fitoterapi kişinin kronik olarak ifade edilen genel vücut ağrılarına başvurabileceği yöntemlerin başında gelir.

Fitoterapi Güvenli midir?

Fitoterapi ABD, Avrupa ve benzeri gelişmiş toplumlarda en güvenilen yöntemlerin başında gelir. Alanında uzman olan ve bu konuda bilgisi olan kişilerce uygulanırsa son derece güvenilir bir yöntemdir. Fakat internet ortamında fitoterapi ilaçları sattığını iddia eden veya karışımlar hazırladığını ifade edenlere güvenilmemelidir. Eğer alınmak isteniyorsa mutlaka hazırlayan kişiler hakkında araştırma yapılmalıdır. Aksi durumda fitoterapi gibi oldukça güvenilir olan yöntem zararlı hale gelebilir.

Fitoterapi Çocuklara Uygun mudur?

Fitoterapi hem bebeklere hem çocuklara uygun olan bir yöntemdir. Ancak yapacak olan kişiye çok dikkat edilmelidir. Uzman olmayan kişilerce uygulanması önemi problemlere neden olabilir.

Fitoterapi Nedir ve Ne İşe Yarar? Fitoterapi Nasıl Yapılır ve Uygulanır

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Fitoterapi Nedir ve Ne İşe Yarar? Fitoterapi Nasıl Yapılır ve Uygulanır - Son Dakika Magazin


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