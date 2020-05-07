Türk Hava Kurumunun (THK) güçlenerek daha etkin faaliyetler yürütebilmesi amacıyla fitre bağışı yapmak isteyenler 27 lira karşılığında 3919'a 1 SMS gönderebiliyor.

AA muhabirinin THK'den aldığı bilgiye göre, havacılık alanında 95 yılı aşkın süredir verdiği hizmetlerle Türk havacılığının gelişimine büyük katkı sağlayan kurum, Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış tüzüğü gereği kamu yararına faaliyetler yürütüyor.

Tüm dünyayla birlikte Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde valiler, kaymakamlar, muhtarlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle fitre-zekat toplanmak üzere THK'nin zarf dağıtımları devam ediyor.

Geleceğin kanatlarını yetiştiriyor

Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" öngörüsüyle kurulan THK, 95 yıldır ülke havacılığının kat ettiği bütün kilometre taşlarında iz bırakırken, yüksek kalitede havacılık eğitimleri düzenliyor.

Hassas ve pahalı bir iş olan havacılık faaliyetleri, kurumun tek mali kaynağı olan fitre-zekat ve kurban derisi gelirleri ile ülke çapındaki yüzlerce şubesi ve eğitim merkezleriyle devam ettiriliyor.

Kurum, profesyonel uçuş öğretmenlerinin verdiği model uçak, paraşüt, yamaç paraşütü, planör, yelken kanat gibi sportif havacılık alanlarındaki kurslarıyla gençlerin sportif faaliyetlerine katkı sağlıyor.

THK'nin geliri fitre-zekat ve kurban derisi bağışları

THK'nin gelirlerinin büyük kısmı, Türk milletinin fitre-zekat ve kurban derisi bağışlarından oluşuyor. Kurum, bu yıl da söz konusu bağışları kabul ediyor.

Bu kapsamda, kurumun güçlenerek daha etkin faaliyetler yürütebilmesi amacıyla fitre bağışı yapmak isteyenler 27 lira karşılığı 3919'a 1 SMS gönderilebiliyor. Fitre ve zekatlar, ayrıca THK Başkanlığının Ziraat Bankası Adliye Şubesindeki "TR23 0001 0017 8000 0020 0858 88" IBAN numaralı hesabına da yatırılabiliyor.