Fitre verme bahanesiyle vatandaşın cebindeki parayı çaldı - Son Dakika

Ankara'da 70 yaşındaki bir yankesicisi, kaldırımda oturan vatandaşa fitre verme bahanesiyle yanaşarak cebindeki 500 liradan 300'ünü el çabukluğuyla alıp kaçtı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ise o zanlıyı yakaladı.



Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bayram öncesi yankesicilik yapan ve vatandaşı fitre verme bahanesiyle kandırarak cebindeki paraları çalan zanlıyı yakaladı. Edinilen bilgilere gör; Pursaklar ilçesinde bir vatandaşın kaldırımda oturduğu anda yanına gelen C.Ö. isimli zanlı, vatandaşı dolandırmak için bir kurgu uydurdu. Kurguya göre C.Ö isimli dolandırıcı vatandaşa, "Bayram yaklaştı sana fitre vereyim ama bende bozuk yok, sen ver ben sana bozuk olarak geri vereyim" dedi. Mağdur vatandaş ise son parası olan 500 TL'yi çıkararak zanlıya verdi. Dolandırıcı C.Ö. ise el çabukluğu ile 500 TL'de 300'ünü el çabukluğuyla alarak uzaklaştı. Vatandaş dolandırıldığını anlayınca soluğu poliste aldı.



Olay Ankara Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerine intikal etti. Büro polisi olay yerinde bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan inceleme neticesinde farklı açıklardan izlenen kamera kayıtları polisi zanlıya ulaştırdı. 70 yaşında olduğu belirlenen zanlı C.Ö.'nün 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasını da deldiği belirlendi.



7'sinde neyse 70'inde hırsız oldu



Polis tarafından gözaltına alınan zanlının genç yaşlardan beri bu işle uğraştığı ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi. 300 TL için 3 bin lira ceza yiyen zanlı C.Ö. çıkarıldığı mahkemede evde elektronik kelepçeli hapis cezası aldı. - ANKARA