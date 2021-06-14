FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yer alacak milli takımın rakipleri belli oldu

Meksika'nın ev sahipliğinde 20-29 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek 18 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, B Grubu'nda yer alan milliler; İtalya, Peru, Mısır ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti.

Milli takım, grup aşamasındaki tüm karşılaşmalarını Durango şehrinde oynayacak.

FIVB 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Meksika, Kamerun, Sırbistan, Kanada, Polonya

B Grubu: İtalya, Türkiye, Peru, Mısır, Dominik Cumhuriyeti

C Grubu: ABD, Romanya, Nijerya, Tayland, Porto Riko

D Grubu: Brezilya, Rusya, Bulgaristan, Arjantin, daha sonra belli olacak bir takım