Son Dakika Haberleri: FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
Son Dakika Spor Haber

FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

1 saat önce

Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana kentinde 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Challenge Kupası'nda mücadele edecek A Erkek Voleybol Milli Takımı'nın grubu, rakipleri ve maç programı belli oldu.

FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu, System.String[]
Slovenya'nın ev sahipliğinde Ljubljana kentinde 03-07 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenecek FIVB Challenge Kupası'nda mücadele edecek A Erkek Voleybol Milli Takımı'nın grubu, rakipleri ve maç programı belli oldu.
Filenin Efeleri, FIVB Challenge Kupası'nda A Grubu'nda; Şili ve Slovenya ile eşleşti. Milli Takım, 4 Temmuz Perşembe günü TSİ ile 21.30'da Şili ile karşılaşacak. Milliler, 5 Temmuz Cuma günü ise aynı saatte Slovenya maçına çıkacak. A Erkek Voleybol Milli Takımı, turnuvadaki tüm karşılaşmalarını Ljubljana kentinde bulunan 12 bin 480 seyirci kapasiteli Stozice Arena'da oynayacak.
Kupanın diğer grubunda ise Mısır, Küba ve Belarus mücadele edecek. Yarı final maçları 6 Temmuz Cumartesi oynanacak organizasyonun final ve üçüncülük karşılaşmaları ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.
İLK 2 SIRADAKİLER YARI FİNALE
Grup maçlarının ardından ilk 2 sırada yer alan takımlar, yarı finale yükselecek. Yarı finalde galip takımlar finalde şampiyonluk; kaybeden takımlar ise 3 ve 4'üncülük karşılaşmasında bronz madalya için karşılaşacak. FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2020 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı elde edecek.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 12:55 Kaynak: DHA
ljubljana, milli, voleybol, temmuz, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor Ozan Tufan yeni sezon öncesi sıkı çalışıyor Real Madrid kadın futbol takımı kuruyor Mehmet Topal'a Katar'dan sürpriz teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 14:20:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: FIVB Challenger Kupası'nda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]